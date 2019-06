Un Leone d'oro per Almodóvar

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CINEMA«Non è solo il più grande e influente regista spagnolo dopo Buñuel, ma l'autore che è stato capace di offrire della Spagna post-franchista il ritratto più articolato, controverso e provocatorio». Non sembri un eccesso, che comunque ben si addirebbe al premiato, il modo in cui il direttore della Mostra Alberto Barbera celebra la decisione di assegnare il Leone d'oro alla carriera al regista spagnolo Almodóvar (come ama vezzosamente firmare i suoi film col solo cognome): Pedro forse ha perso nel tempo quella carica sovversiva,...