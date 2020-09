Non è stato solo un grande amico, ma anche - nel tempo - uno dei suoi successori sulla poltrona più alta della Fenice. Cristiano Chiarot, già sovrintendente dell'ente lirico veneziano, è stato a lungo vicino a Mario Messinis, quando era sulla tolda del Teatro. Un lungo sodalizio per una amicizia che nasce oltre 40 anni fa. Chiarot allora giornalista, Messinis già tra i maestri della musicologia italiana

Chiarot, chi era Mario Messinis?

«Un grandissimo. Uno dei massimi esperti di musica, soprattutto contemporanea del nostro Paese. Un uomo con una conoscenza sterminata, capace di farti vivere e appassionare. Un fine intellettuale che sapeva essere semplice e allo stesso tempo molto esigente».

La sua principale caratteristica sul campo?

«Essere completo e riuscire a spaziare in più settori. Sapendo unire la musica con le arti visive; saperla collegare con la letteratura. E soprattutto con la Fenice nel cuore».

In che modo?

«Per lui era tutto. Un punto di riferimento. Una passione enorme e il luogo dove sperimentare le proprie curiosità e metterle al servizio della gente».

Molti ricordano che come sovrintendente senza teatro all'indomani del rogo del 1996 si impegnò a fondo nel PalaFenice.

«Ne fu un esempio. Quel tendone divenne il tempio della musica contemporanea e della sperimentazione musicale. Anche l'esperienza fatta alla guida della Biennale Musica fu un banco di prova efficace. Consentì di allagare gli orizzonti e allo stesso tempo di ribadire il nome di Venezia come luogo di riferimento per la musica. Inoltre il Palafenice divenne a poco a poco sede di grandi rassegne musicali e di spettacoli passati alla storia».

Ad esempio?

«Ne ricordo due tra i tanti che sono stati realizzati. Interscape con la regia di Marce Cunningham, e le scene di Roberto Rauschenberg, musiche di John Cage. Questo spettacolo, un balletto, fu direttamente commissionato da Messinis. E Medea, un'opera di Adriano Guarnieri, con la regia di Giorgio Barbèrio Corsetti, con Antonella Ruggiero. Queste due opere, insieme a molto altro messo in cartellone in quegli anni, ha fatto sì che Mario diventasse uno straordinario operatore culturale. È stato tra quelli che ha consentito il battesimo di Toni Servillo nella lirica; quello che ha valorizzato registi come Bob Wilson, David Pountney e molti altri».

Insomma grandi nomi per una città che quegli anni era ferita per la perdita del suo Teatro

«Di più. Un uomo infaticabile, travolto dalla volontà di sapere, di conoscere e di far conoscere. Non ha mai voluto sedersi, ma ha continuato a sperimentare e a proporre cose nuove e/o versioni nuove, impegnandosi anche nella didattica come Cultura Musica o L'altra Scena, due contenitori che hanno permesso di conoscere compositori contemporanei».

E come critico?

«Era un uomo che sapeva scrivere in modo onesto e serio. E quando c'era da essere duro non si tirava indietro. Ma era colto, mai feroce. Sapeva anche rivedere il suo giudizio».

Se in una parola dovesse rappresentare il binomio Messinis-Fenice in poche parole, come lo definirebbe?

«Un grande intellettuale europeo con un amore possessivo verso la Fenice».

Paolo Navarro Dina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA