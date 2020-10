Un incontro che va oltre la sembianza, tra John Malkovich e David Lynch, per creare un meticcio. È l'inedito progetto Malkolynch, appendice della mostra fotografica di Sandro Miller allestita al Magazzino delle Idee di Trieste e organizzata da Erpac Fvg. Una sezione del più ampio progetto espositivo (che omaggia i grandi ritratti della storia della fotografia mondiale) che immerge il visitatore nel mondo iconico di Lynch e dei suoi personaggi.

Malkolynch si compone non solo di foto ma anche del video Psychogenic Fugue (2015), un cortometraggio frutto della collaborazione fra Sandro Miller e il regista americano, «un ottovolante nella mente di David Lynch» come lo ha definito lo stesso Miller. Nel video e nelle immagini fotografiche John Malkovich reinterpreta otto fra i personaggi più noti della filmografia di Lynch tra cui Frank Booth, Mystery Man dal film Robert Blake, il protagonista di The Elephant Man, il personaggio di John Nance Henry Spencer del film Eraserhead, l'agente Dale Cooper e la Log Lady, del Segreto di Twin Peaks. Per il gran finale, Malkovich interpreta Lynch in persona. Malkolynch diventa un ulteriore tassello a Malkovich, Malkovich, Malkovich. Homage to photographic Masters, progetto a cui lo stesso David Lynch si appassionò tanto da chiedere a Sandro Miller di sceneggiare e dirigere un breve film. Il risultato sono 18 minuti cult, bizzarri e inquietanti: un maremoto di emozioni, un viaggio schizofrenico, fatto di risate, lacrime e terrore.

Nato nel 1958 a Elgin, Illinois, Sandro Miller si è avvicinato alla fotografia fin dall'adolescenza da autodidatta dopo aver visto i ritratti di Irving Penn. Considerato uno dei fotografi più importanti al mondo in ambito pubblicitario, ha firmato campagne fotografiche e pubblicitarie per alcune delle più importanti multinazionali americane e internazionali. Nel 2001 il governo cubano lo ha invitato a fotografare gli atleti della Nazionale dando così vita alla prima collaborazione tra USA e Cuba dal 1960. Ha ottenuto importanti riconoscimenti tra cui quello come miglior fotografo internazionale dell'anno dalla Lucie Foundation's per il progetto che arriva in mostra a Trieste. Nato anche lui in Illinois, nel 1953, John Malkovich è attore, produttore e stilista americano. Assieme a Joan Allen, Gary Sinise e Glenne Headly ha fondato la Steppenwolf Theatre Company di Chicago. Trasferitosi a New York nel 1980 si aggiudicò un Obie Award con lo spettacolo di debutto True West. Plurinominato agli Oscar, ha recitato per il teatro e per il cinema, dall'impero del sole di Steven Spielberg a Essere John Malkovich di Spike Jonze, al Il gioco di Ripley di Liliana Cavani. È stato diretto da Clint Eastwood, dai fratelli Coen, ma anche Gabriele Salvatores.

