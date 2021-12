Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Un gruppo industriale alla ricerca di rilancio con seri problemi di governance, un fondo di private equity che fiuta l'affare e un governo che deve sì incentivare gli investimenti stranieri ma, in questo, caso ha il dovere di difendere l'occupazione, la rete e la connessa tecnologia. Questo in estrema sintesi il problema TIM, all'attenzione del governo e dell'opinione pubblica. Tim, Telecom, è un esempio di scuola di come si distrugge...