«Un gioco da perderci la testa»

ARCHEOLOGIA Gli spettatori spagnoli invitati alla corte di Carlo V rimasero a bocca aperta di fronte agli atleti-acrobati che compivano prodezze per colpire la palla con i fianchi. A Madrid c'era anche un orafo tedesco, Cristoph Weiditz, abile disegnatore che nel 1528 ritrarrà due giocatori aztechi in azione: la sua sarà la prima immagine della palla di gomma in Europa. Da allora di quella sfera presa dal mondo azteco in Messico si è giocato con una palla di gomma ben oltre 20 secoli prima di Cristo - non ne abbiamo più fatto a meno. Loro...