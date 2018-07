Un francobollo per celebrare Giovanni Guareschi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Un uomo vero, uno scrittore grande, un maestro degno del nome, un cristiano consapevole. In questa sintesi c'è tutto Giovannino Guareschi, uno degli scrittori italiani più tradotti nel mondo, nel quale, e per il quale, la letteratura era tutt'uno con la vita. Un autore che moriva mezzo secolo fa, in una chiara e calda mattinata estiva nella sua casa di Cervia, e che sarebbe stato sepolto qualche giorno dopo nel piccolo cimitero di Roncole Verdi, dove abitava con la moglie Ennia, i figli Alberto e Carlotta. Un anniversario, questo, onorato...