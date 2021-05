Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

CINEMAUn importante docufilm dal titolo provvisorio Dante, fuga dagli inferi girato dal padovano Sebastiano Facco sarà ambientato in molte delle sue scene in Veneto; il progetto realizzato da Indigo Film racconterà la Divina Commedia in occasione del 700esimo anniversario della morte del Sommo Poeta. Il film sarà diffuso poi in tv sul canale Sky Arte e al cinema. Dopo lo shooting di Bologna la macchina da presa si sposterà giovedì in...