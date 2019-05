Un film senza storia nella grande New York

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Alla base c'è Justin Torres e il suo Noi, gli Animali, romanzo di un'infanzia difficile, di figli della working class ai margini della grande New York, di scoperta della sessualità e di distacco da una famiglia che corre tra amore e violenza. Alla pagina si sostituisce un lavoro di resa d'immagine che segue i flussi di coscienza del più piccolo dei tre fratelli di sangue misto portoricano e bianco, un figlio, Jonah, che la madre, incapace per prima di essere adulta, non vuol veder crescere. Ai fatti, sempre frammentati e suggeriti...