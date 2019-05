CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

«Un figlio è una granata. Questa è la verità che nessuno ti dice. Quando hai un figlio, inneschi un'esplosione nel tuo matrimonio. Quando finalmente la polvere si placa, la tua coppia non è più quella di prima. Non peggiore, necessariamente. Non migliore, necessariamente. Ma diversa, per sempre». Questo sostiene Nora Ephron in un racconto provocatorio, Heartburns, che potremmo tradurre con Ustioni di cuore. La mistica della maternità, che esalta solo il lato luminoso del diventare madre, non dà spazio ai molti aspetti critici di un...