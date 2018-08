Un Ferragosto con il botto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

GLI APPUNTAMENTIArriva Ferragosto ed è tempo di festa e divertimento. Ecco una rassegna (non esaustiva) degli appuntamenti di questi giorni.I FUOCHI IN PRA DELLA VALLEDue ore e mezza di musica e poi un grande spettacolo pirotecnico, con 31 postazioni per il lancio dei fuochi d'artificio nel cielo sopra Prato della Valle. Il Big Bang Company è l'evento-principe dell'estate padovana, quello che chiamerà a raccolta migliaia di spettatori anche da fuori provincia. Nella città del Santo la serata di Ferragosto è organizzata da Radio Company....