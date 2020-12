L'EVENTO

Un tuffo indietro nel tempo, con un personaggio di fantasia ispirato a sir Albert Rathgeb, vissuto secoli fa, il quale, grazie ai social ora diventa attualissimo perché dal museo di Villa Bassi ad Abano Terme (Padova) raggiungerà le case dei destinatari dislocate in tutta Italia, con una formula a dir poco originale immaginata per questo periodo in cui le restrizioni condizionano gli eventi culturali. Inizia sabato, infatti, il contest virtuale I'm Hero, che prevede una sfida a livello nazionale, finalizzata a diffondere la conoscenza e la riflessione in ambito artistico, in cui i giurati dovranno valutare le opere proposte dai candidati, privilegiando la creatività e il talento. Alla fine, quindi, ognuno potrà essere l'eroe del Museo stesso.

Il primo step riguarda proprio i partecipanti, i quali, suddivisi nelle sezioni adulti e ragazzi, saranno chiamati a mettere un like sulla pagina facebook o instagram del Museo aponense, seguire poi il racconto appunto di sir Albert e, sulla base delle sue considerazioni sui capolavori esposti a Villa Bassi, creare a loro volta delle opere, per esempio un disegno, un dipinto, una scultura o una fotografia, con un breve commento, da postare sul proprio profilo social, taggando quello di Villa Bassi. Alla fine ci saranno 6 vincitori e 40 selezionati, le cui creazioni andranno a far parte della grande rassegna che annovera opere di Morandi, Guttuso e Fontana, negli spazi espositivi del centro termale: l'inaugurazione in presenza, che sancirà l'ingresso delle nuove realizzazioni, sarà fissata non appena termineranno le limitazioni anti Covid e rappresenterà simbolicamente la collaborazione tra artisti e musei in questo periodo di emergenza.

La sfida, quindi, coinvolgerà pittori, fotografi, ceramisti, illustratori e scultori. Il lavoro online della commissione giudicatrice terminerà il 15 febbraio, mentre la cerimonia di premiazione è fissata per il 20, nell'ambito di un primo evento virtuale con 100 invitati.

Per la prima volta nel Veneto, dunque, viene creato un personaggio immaginario per promuovere le attività di un museo e lanciare un contest che si concluderà con una mostra. Sir Albert Rathgeb fu un mecenate che raccolse 450 opere di pittura e scultura realizzate tra il 1400 e il 1700, che sono entrate a far parte della rassegna ospitata nella splendida Villa veneta del Cinquecento grazie alla donazione del nipote Roberto. Prestigiosi, quindi, sono i nomi degli autori dei capolavori della Collezione Bassi che si mettono in dialogo con quelli della Collezione Merlini nella Mostra Seicento-novecento da Magnasco a Fontana: per esempio, Moretto, Palma il Giovane, Moroni, Fra Galgario, Baschenis, Magnasco insieme a Fontana, Morandi, Guttuso, De Chirico, Parmeggiani, Wildt. L'input all'iniziativa è stato del Comune. «Abbiamo trasformato il Museo di Villa Bassi in un polo culturale per l'intera regione - commenta Cristina Pollazzi, assessore con delega alla Cultura - e ora abbiamo progetti per portarlo ad avere un respiro nazionale ed internazionale. Il premio principale di I'm Hero sarà una vera e propria Mostra con persone e artisti, dove vedremo creazioni grafiche, pittoriche, letterarie e musicali: per noi l'unione e la collaborazione sono fondamentali per vincere il periodo di disagio e rinascere più forti di prima».

Nicoletta Cozza

