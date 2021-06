Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

«Un'esplorazione fantastica delle possibilità di un pianoforte, di un uomo, di uno spazio». È la definizione data a Callithump, l'ultimo disco in solo che il pianista Uri Caine presenta in tour e che oggi, in doppio turno alle 15 e alle 17.30, approda all'Auditorium Lo Squero di Venezia per Squero Jazz, il progetto di Asolo Musica. Caine si è cimentato in una varietà enorme di generi - dal jazz al funk fino alla composizione classica -...