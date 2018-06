CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Un documento inedito, ritrovato nella montagna di carte appartenute a Giovanni Paolo I e passate al setaccio per la causa di canonizzazione, è destinato a riaprire il dibattito sull'uso della pillola a 50 anni dalla pubblicazione della Humanae Vitae. «Non consta, è dubbio. Nel dubbio, non si può accusare di peccato chi usa la pillola». Poche righe ma sufficienti a far sobbalzare.La mano è quella precisissima dell'allora vescovo di Vittorio Veneto, Albino Luciani, il consenso è quello degli altri vescovi che componevano la conferenza...