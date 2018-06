Un divorzio da paura lotta (horror) per il figlio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Unica opera prima in Concorso all'ultima Mostra ha avuto l'incredibile clemenza delle Giurie che le hanno attribuito ben due premi: il Leone d'argento per la regia e il Leone d'oro del futuro appunto come film d'esordio. Un'esagerazione colossale, trattandosi di un film che convince poco. Lo firma il 38enne francese Xavier Lagrand, si intitola L'affido e sembra già tutto vecchio. Invece in un contesto molto convenzionale è la storia di Miriam e Antoine, divorziati, che cercano di ottenere l'affido di Julien, il loro figlio più piccolo. Il...