Un disco destinato ad entrare nella storia. L'etichetta tedesca Ecm ha deciso di pubblicare, dopo lunga attesa, il concerto del 19 luglio 2006 di Keith Jarrett alla Fenice. Un evento unico sia perchè l'Ecm è una della case discografiche più importanti al mondo (non solo per il jazz) sia perchè Jarrett è uno dei più grandi pianisti viventi. In mezzo lo storico teatro veneziano dove raramente ci sono registrazioni di questa portata. Lo sbarco in laguna dei tecnici del produttore Manfred Eicher, quella sera, aveva un po' preoccupato il...