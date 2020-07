JESOLO

Non solo repressione ma anche formazione e insegnamento. Con l'obiettivo di istruire gli steward in servizio nei locali.

E' il progetto che sta organizzando l'amministrazione comunale, per permettere ai gestori dei pubblici esercizi di formare del personale abilitato a vigilare all'interno dei locali e nei plateatici nei momenti di maggiore affluenza. Soprattutto nelle ore notturne.

È un modo per adempiere a uno degli obblighi inseriti nell'ordinanza anti-alcol firmata dal sindaco Valerio Zoggia, che per tutti i sabati dell'estate vieta la somministrazione di bevande alcoliche a partire dall'1 di notte fino alle 6 del giorno successivo anche all'interno dei pubblici esercizi autorizzati e nelle aree di pertinenza degli stessi locali. Ma per quegli esercizi e i relativi plateatici i cui gestori si avvalgano di un adeguato servizio di steward, il divieto è stato posticipato alle 3. Nasce da questo la volontà dell'ente di venire incontro ai gestori. Anche perché, per il ponte di Ferragosto, le limitazioni si applicheranno dal 13 al 20 agosto, mentre i controlli si annunciano serrati per tutta l'estate, come hanno confermato le 17 sanzioni comminate sabato scorso e il locale di via Vicenza chiuso per dieci giorni dopo le sanzioni per alcol servito ai minori.

IL COMUNE

«L'amministrazione comunale spiega il sindaco Valerio Zoggia non vuole impedire a nessuno di lavorare, il nostro obiettivo è semplicemente quello di evitare problemi di ordine pubblico e favorire un divertimento sano, nel pieno rispetto delle regole. Lo abbiamo già detto e lo ribadiamo: nella nostra città non si viene per sballare ma per divertirsi. In questo senso chiediamo la collaborazione di tutti, giovani e gestori». Ed è su questo punto che si inserisce il progetto che il Comune sta organizzando: «Abbiamo ricevuto delle richieste specifiche aggiunge il sindaco Alcuni gestori di locali ci chiedevano informazioni su come organizzare la presenza degli steward all'interno delle proprie attività. Per questo con i nostri uffici stiamo organizzando dei corsi gratuiti per formare il personale in servizio nei locali. Anche questo è un modo per sostenere il commercio e dimostrare una vicinanza concreta alle attività cittadine. Del resto l'ordinanza non nasce con la volontà di penalizzare locali, market e ristoranti, ma semplicemente per fermare dei comportamenti che rischiano di essere dannosi per tutta la città».

AVANTI CON I CONTROLLI

Ed è per questo che il sindaco ha ribadito che i controlli proseguiranno fino al termine dell'estate. «Siamo convinti conclude Zoggia che gli autori di certi episodi siano una minoranza rispetto al resto delle persone che scelgono la nostra città per passare qualche ora di svago o una vacanza. Ciò nonostante questi comportamenti non possono essere tollerati. L'amministrazione non si è tirata indietro e ha fatto la sua parte, con un'assunzione di responsabilità rispetto ad alcune misure discusse con le forze dell'ordine. Ora chiediamo che la stessa assunzione di responsabilità ci sia da parte di titolari e gestori di attività».

Giuseppe Babbo

