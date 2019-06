Un contributo al Conservatorio per sistemare Sala del corno

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SOLIDARIETA'VENEZIA (T.C.) L'associazione culturale Un Amico a Venezia ha consegnato al Conservatorio Benedetto Marcello la terza trance della donazione promossa per il restauro della Sala del corno, adibita all'insegnamento di questo strumento. In due anni l'associazione ha raccolto e devoluto 15mila euro, frutto delle quote associative, dei contributi e del lavoro dei volontari. Un Amico a Venezia si propone, infatti, di individuare ed aiutare eccellenze in ambito veneziano, come il Centro biomarcatori tumorali dell'ospedale civile, il...