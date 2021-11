Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

AMBIENTEVENEZIA Si apre oggi, in occasione della Settimana europea per la riduzione dei rifiuti, un ciclo di seminari on line promosso da Veritas con le Università Ca' Foscari e Iuav. «Si tratta - sottolinea Andrea Razzini, direttore generale di Veritas - della seconda edizione di un'iniziativa di formazione che mette in contatto il mondo scientifico degli atenei veneziani con studenti universitari e delle scuole superiori per promuovere...