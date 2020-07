VENEZIA Il Consiglio comunale ha approvato ieri, con 30 voti a favore (1 astenuto), gli indirizzi per la concessione venticinquennale di un'area di proprietà comunale a Sant'Erasmo, per la realizzazione di opere destinate alla promozione della cultura e dei prodotti dell'isola, previa la pubblicazione di un bando pubblico.

Si tratta dell'area denominata ex polveriera austriaca, appartenente al patrimonio indisponibile del Comune di Venezia che, previa bando pubblico, sarà assegnata ad un'associazione per «la promozione, la programmazione di iniziative ed attività culturali e sociali, nonché per la valorizzazione del territorio dal punto di vista del patrimonio culturale, delle tradizioni locali ed enogastronomiche», anche attraverso la realizzazione di un manufatto destinato ad ospitare attività finalizzate alla promozione della cultura dei prodotti dell'isola, compresa la lavorazione e la vendita dei prodotti locali e l'installazione di strutture temporanee necessarie per la gestione di eventi e manifestazioni.

Il Consiglio comunale ha dato mandato al Settore Valorizzazione Beni demaniali, patrimoniali e Stime della Direzione Servizi amministrativi e Affari generali, di garantire l'evidenza pubblica mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio e nella Rete civica comunale, di un avviso, per la durata di 60 giorni consecutivi, finalizzato alla presentazione di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico da parte di enti del Terzo settore.

