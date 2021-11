Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA CRISI DI ACTVVENEZIA Un programma di assunzioni a tempo determinato, formazione lavoro o apprendistato che riguarderà 40/50 unità di autisti e altrettante posizioni come marinai con il percorso per diventare piloti. In tutto, circa un centinaio di persone che dovrebbero entrare in Actv per stabilizzare il servizio. Ieri il sindaco Luigi Brugnaro ha teso la mano ai sindacalisti del trasporto pubblico, dopo averli convocati per discutere...