Un capodanno con le transenne

CAPODANNOVENEZIA Transenne lungo tutta la Riva degli Schiavoni e fuochi d'artificio sparati davanti alla riva di San Biagio all'Arsenale, sensi unici pedonali e sanzioni per chi non li rispetta. Varchi e controlli a borse e zainetti, 80 steward e 40 operatori caccia bottiglie nell'area marciana.Sempre più lontani i tempi in cui la notte di San Silvestro i veneziani si ritrovavano in Piazza San Marco al termine dei cenoni per guardare i fuochi d'artificio, assieme ai turisti. C'era la musica e molto era lasciato al caso, al buon senso. Oggi...