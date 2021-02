Un cambiamento green. Il primo atto strategico del governo Draghi è la riforma di alcuni ministeri con la nascita, in particolare, del dicastero della transizione ecologica, passaggio ritenuto indispensabile dai Cinquestelle per dare l'ok al nuovo esecutivo. La trasformazione strizza l'occhio al piano europeo Next Generation EU, alle nuove esigenze dell'ambiente e allo stesso tempo dell'economia - che l'Agenda 2030 vuole sempre più spostata verso uno sviluppo equilibrato e rispettoso delle risorse naturali - e che coinvolge anche il Mit. Infatti, sotto la guida di Enrico Giovannini, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti cambia nome e diventa il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. «Il rafforzamento e l'ammodernamento delle reti infrastrutturali e del settore della logistica, l'investimento in infrastrutture sociali e nelle diverse aree del sistema dei trasporti ha spiegato Giovannini devono accompagnare e accelerare le trasformazioni in atto nella direzione della sostenibilità». I due ministeri faranno parte di un Comitato interministeriale, il Cite, presieduto dal Presidente del Consiglio e composto anche da Mef, Mise, dal dicastero dell'agricoltura, da quello del Sud e da quello della cultura. La sua azione dovrà essere rapida: è previsto infatti che entro maggio il Cite presenti un Piano per la transizione ecologica che coordini le politiche di mobilità «dolce e sostenibile», di contrasto al dissesto idrogeologico e di consumo del suolo, di risorse idriche, di qualità dell'aria e di economia circolare. Una «sfida imponente», l'ha definita Roberto Cingolani, evidenziando il significato dell'acronimo del suo ministero, MiTE. Le funzioni raccolte nel dicastero sono molte: dalla conservazione delle aree naturali e della biodiversità alla diffusione di combustibili alternativi e ricariche elettriche; dalla gestione dei rifiuti alla tutela dell'acqua; dalla messa in sicurezza dei siti inquinati alla definizione della politica energetica finora appannaggio del Ministero dello Sviluppo che passa per l'autorizzazione degli impianti di produzione, lo sviluppo delle reti di trasporto dell'energia, la liberalizzazione dei mercati, la ricerca e coltivazione di idrocarburi. Sarà invece parte trainante di un altro Comitato interministeriale, il Citd per la transizione digitale, il nuovo ministro per l'innovazione e la transizione digitale, individuato da Draghi in Vittorio Colao. Il suo compito, ha riassunto lo stesso ministro, sarà quello di «fare un vero salto di qualità nel favorire la connessione e la digitalizzazione di cittadini, imprese e pubblica amministrazione, ma anche di colmare gli storici divari del Paese». Spacchettate funzioni del ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo: nasce da una parte il Ministero della cultura, affidato a Dario Franceschini, e dall'altra viene istituito il ministero del Turismo, guidato dal leghista Massimo Garavaglia.

