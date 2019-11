CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL LIBROIl calcio è un fenomeno sociale e universale, difficile negarlo. Per capirne gli aspetti più complessi, quelli che hanno poi ricadute, dirette o indirette, sulla vita di tutti i giorni, non bastano certo le cronache sportive. I casi eclatanti di questi ultimi giorni (cori razzisti a Roma e Verona) danno ancora più importanza all'ultima fatica editoriale di Max Castellani e Adam Smulevich, giornalisti e storici. Con il loro Un calcio al razzismo. Venti lezioni contro l'odio (Giuntina, 96 pagg., 10 euro) appena uscito in libreria,...