Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

GESTIONE DEI FLUSSIMESTRE Facendo pagare 20 euro ad ogni persona che visita Venezia, esclusi residenti, lavoratori, studenti, parenti e veneti in genere, il Comune incasserebbe 200 milioni di euro l'anno. Vale a dire 50 milioni di euro in più di quanto chiede il sindaco Luigi Brugnaro al Governo come rifinanziamento della Legge Speciale, e che a fatica riuscirà ad ottenere dato che lo Stato ha sempre meno risorse da distribuire. «Sono...