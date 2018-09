«Un banchiere anarchico attuale»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ANALISI Era da anni che Giulio Base pensava di portarlo in scena. Dice: «Il racconto di Fernando Pessoa Il banchiere anarchico è il mio libro preferito, me ne sono innamorato. E devo dire che, anche se risale a un secolo fa, non c'è un intreccio più attuale di quello tra finanza e politica». Ieri sera il film, di cui Base è regista e protagonista, è stato presentato nella sezione Sconfini nel Cubo Rosso della Sala Giardino. Com'è stato fare un film con due soli personaggi in scena? Giulio Base ride: «Decisamente coraggioso, al...