VOGA VENETAVENEZIA Con la regata di Burano si è conclusa questa stagione del circuito remiero comunale. Anomala, per la mancanza di ben 14 agonisti, puniti fino in fondo per non aver voluto disputare proprio questa competizione lo scorso anno. La commissione Tecnica e Disciplinare ha comminato loro 365 giornate di squalifica, ed ora, scontata la sanzione, sono di nuovo liberi di iscriversi alle regate comunali.EMOZIONIEppure le competizioni...