Un anno fa, il 7 agosto 2020, il governo Conte approvava uno dei suoi tanti DCPM per imporre l'uso al chiuso delle mascherine. Era il primo segnale che non eravamo fuori dal Covid.Sei mesi fa, il 7 febbraio 2021, Conte era caduto da quattro giorni e Draghi da tre stava mettendo insieme i pezzi per formare un governo di unità nazionale. Era un momento drammatico. La seconda ondata del virus si manifestava assai più violenta della prima e la...