MUSILE/SAN DONA'

Nel cimitero di Musile c'era già qualcuno degli amici mezz'ora prima che iniziasse la cerimonia. Ieri mattina, un anno dopo la tragedia della strada, erano di nuovo uniti nel ricordo e nel dolore i parenti e gli amici di Eleonora Frasson, Leonardo Girardi, Giovanni Mattiuzzo e Riccardo Laugeni. Nel prato erboso davanti ai loculi dei quattro giovani si scorgevano persone abbracciarsi e qualcuno piangere, allontanando la mascherina per asciugare le lacrime. Gli addetti del cimitero per circa 15 minuti hanno bloccato l'ingresso ai parenti degli altri defunti, e a chi era già nel camposanto hanno raccomandato discrezione. La prima parte della cerimonia si è svolta all'ingresso, con le targhe dedicate ai quattro giovani e la ghirlanda con il logo dell'associazione Alba, luci sulla buona strada. Il gruppo è stato fondato dalla madre di Riccardo, Romina Laugeni che ha donato un contributo alle scuole materne di Musile. «Perché per andare avanti il sorriso lo possono dare solo i bambini ha spiegato Laugeni e dopo il periodo del Covid anche loro devono ritrovare un equilibrio. Ringrazio le autorità, in particolare la Regione che mi sostiene in tutto questo percorso». La sindaca di Musile Silvia Susanna ha spiegato di essere «orgogliosa di quanto sta facendo Romina, poiché da un grande dolore sta cercando di fare qualcosa di positivo per tutti. Si mette a disposizione, assieme agli altri genitori, perché queste tragedie non accadano più».

Poi il piccolo corteo ha raggiunto il luogo dove riposano i giovani, all'epoca 22enni. In un'atmosfera di raccoglimento, assieme alla sindaca Susanna erano presenti il sindaco di San Donà Andrea Cereser e il vicesindaco di Jesolo Roberto Rugolotto, oltre al colonnello Mosè De Luchi, comandante provinciale dei carabinieri. Un pensiero è stato letto da un amico, Federico Guida: «L'associazione Alba ha desiderato la consegna di queste targhe alle famiglie dei nostri quattro angeli. Vogliamo ricordare Eleonora, Leonardo, Riccardo e Giovanni con una parola: speranza. La speranza di un futuro che pensa prima di mettersi alla guida, la speranza di una comunità sensibile alla tematica della sicurezza stradale, la speranza di riuscire ad educare ragazzi e adulti ad una guida sicura, la speranza di una concreta sensibilizzazione attraverso i mezzi di comunicazione da parte di tutti gli enti. I nostri angeli sono oggi il simbolo di una speranza vitale che pulsa nei nostri cuori; siamo sicuri che loro, prendendoci per mano, illumineranno il nostro cammino portando luce sulla buona strada».

Davide De Bortoli

