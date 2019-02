CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Un anno dopo eccoli di nuovo qui, Fabrizio Moro e Ermal Meta, vincitori nel 2018. E avrebbero potuto anche ritrovarsi a cantare insieme, perché a invitarli era stato Cristicchi, quasi uno scambio di favore dopo la partecipazione di Simone alla serata dei duetti con Non mi avete fatto niente. «Sì, l'idea era di rifare la stessa cosa», ammette Moro, solo che si era già impegnato con Ultimo, il romano di San Basilio come lui, che aveva tenuto a battesimo e a cui non poteva dire di no. Così al fianco di Cristicchi è rimasto solo Ermal....