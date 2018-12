Un anno di tante golosità

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PANORAMARieccoci a rovistare fra ricordi e appunti per scegliere le piccole e grandi emozioni gastronomiche (sono 20 ma potevano essere di più e ci perdoneranno gli esclusi e i dimenticati) che il 2018 ci ha lasciato in eredità.* La Cacio & Pepe de La Montecchia a Selvazzano Dentro (Pd), preparata con un misto di paccheri e spaghettoni. Doppio slurp.* Ex osteria super tradizionale, l'Anice Stellato di Venezia prevede ora oltre ad una carta dei vini votata alla naturalità - una cucina sempre tradizionale nei gusti e nei prodotti ma con...