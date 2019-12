Un anno da perfetti golosi

I LOCALI

E rieccoci, come ogni anno, a rovistare fra gli appunti per scegliere venti ricordi del 2019. Piatti, luoghi, attimi dove stanno assieme trattorie e grandi ristoranti, tradizione e innovazione, cuochi di strada e di casa, qualunque cosa anche piccola abbia lasciato traccia e ricordo, senza ordine né classifiche, a volte persino al di là del giudizio sul valore assoluto, ma solo per sottolineare un istante piacevole.

Al Quadrino, il ristorante al piano terra del Caffè Quadri, in Piazza San Marco: con il Risotto seppia, canocchie, cavolo riccio, il 2019 è cominciato nel migliore dei modi, quasi dodici mesi fa.

Alla Locanda Devetak, a Savogna d'Isonzo, sul Carso, luogo fuori dal tempo (in parte anche fuori dal mondo), passione e accoglienza, e una cucina che è l'anima del luogo e della sua storia. Un esempio? La Supeta: pasta abbrustolita al forno con spezzatino di gallina.

Alici di Pellestrina, bufala, misticanza, finocchio fermentato, sedano rapa, zest di limone: una creazione originale, elegante che - non a caso - ha vinto il premio di Pizza dell'anno per il Gambero Rosso: Grigoris, Mestre.

Matteo Metullio, lasciata l'Alta Badia e le due stelle Michelin de La Siriola, si è trasferito a Trieste, all'Harry's Piccolo: Pasta, piselli, menta, insalatina di calamari, a primavera, il piatto da ricordare.

Orzo Santoleri mantecato all'acqua di pomodoro, limone, capperi e baccalà, firmato da Giorgio Damini la cui cucina migliora di anno in anno, (da segnalare gli Spaghetti in saor): Damini&Affini, Arzignano.

A Mestre, David Marchiori, patron della Osteria Plip, ha realizzato un'originale Carbonara di asparagi. Aspettiamo che finisca l'inverno per ritrovarla.

All'Oro, il ristorante del'Hotel Cipriani a Venezia, gli spaghetti Bloody Mary di Davide Bisetto, vera prova d'autore;

Alle Cementine di Roncade (Tv): il dessert Giardinetto è un piccolo capolavoro di estetica e gusto.

Quando arriva il momento, che passa in fretta, purtroppo, gli spaghetti con le Masanete dal Pupi, a Treporti, sono un must di inizio autunno.

Se avete deciso di scendere a piedi dal Rifugio Talamini, sopra Vodo di Cadore (Bl), riposate i quadricipiti, messi a dura prova dalla lunga e ripida discesa, e godetevi un setoso gelato al fiordilatte, magari con qualche fragola, ma anche in purezza: Azienda Agricola Talamini.

Il Bar Bob, a Cima Gogna (siamo ancora in Cadore, fra Domegge e Auronzo), è in realtà una trattoria, semplice, senza ricami, ma dove non ricordo, in tante soste, un piatto che non fosse buono, a volte ottimo. Come lo Strudel di mele fatto in casa, ad esempio.

A Serravalle di Vittorio Veneto (Tv) la trattoria Alla Cerva è un'istituzione: la spettacolare piazza, la storia ed un menu che istiga a più assaggi: Sopressa all'aceto, Sopa Coada, Roastbeef con senape, Torta di pere, crema e cioccolato.

A Ponzano Veneto (Tv), Noir raffinato, elegante, stiloso direbbero oggi è la nuova vita di Rocco Santon e Nicola Cavallin, dopo l'Horteria di Mirano (Ve). Cucina dall'estetica intrigante (vedi il dessert Noir chocolate) e dagli ampi margini di miglioramento, da seguire con attenzione.

A volte basta una sosta veloce a pranzo, un assaggio di acciughe con crema di Brillat Savarin e pane nero caldo e.(vabbè) uno Spaghettino freddo con scampi e caviale, fra pareti piene di belle bottiglie e cucina a vista, dove Serena trasmette entusiasmo e passione, per intuire un posto speciale: Osteria FraSe a Piove di Sacco (Pd).

Si chiama Cappuccino-Murrina - versione 2019 (stavolta in orizzontale) del mitico Cappuccino di seppia -, ispirato dai colori delle antiche vetrerie di Murano, il nuovo piatto icona di Massimiliano Alajmo a Le Calandre, Rubano (Pd), spettacolare.

Un pre dessert e un dessert perfetti alla fine di un pranzo altrettanto perfetto firmato da Matteo Tagliapietra: la Panna cotta al Cynar e il Pina Colada. Ristorante Local, Venezia.

La Cacio e pepe con gambero rosso di Sicilia a Le Beccherie c/o Moncler a Trebaseleghe (Pd), fratello minore appena nato della mitica insegna trevigiana, casa del Tiramisù.

Rosa Rosae a Breda di Piave (Tv): la conferma di un luogo incantato, unico, sperduto nella campagna trevigiana, ma anche di una cucina sempre più all'altezza. Occhio alle quantità, però, perchè fra buffet degli antipasti e dei dolci il rischio di andare fuori giri è piuttosto elevato.

A Venezia la novità dell'anno è l'Osteria Contemporanea da Riccardo: prodotti di qualità assemblati secondo la fantasia e l'estro di un patron appassionato, istrionico, imprevedibile e...poco democratico: si mangia quello che ha in mente lui, o quasi. Divertimento assicurato.

Finale natalizio con il miglior panettone artigianale veneto 2019 decretato dal 5. Concorso del Gazzettino, quello (a sorpresa) firmato da Giovanni Merlo del ristorante La Paterna di Giavera del Montello (Tv).

Claudio De Min

