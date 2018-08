Un'America da amare Joan Baez in concerto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL PERSONAGGIOHa iniziato a cantare negli anni Cinquanta e da oltre mezzo secolo lei e la sua voce sono due icone della parte degli Stati Uniti che è più difficile detestare e molto più facile amare, o in cui identificarsi. A settantasette anni d'età, la voce non è più quella di un tempo, fatica a interpretare le canzoni che l'hanno resa celebre e lei, Joan Baez, nota anche come L'usignolo di Woodstock che si esibiva accompagnata solo dal suono della propria chitarra, ha deciso di congedarsi dalle scene con un lungo tour internazionale,...