C'è dell'alcol in Danimarca. Ma non tutto l'alcol che scorre nel nostro corpo può davvero far male, parola del danese Vintenberg, rivelazione nel 1998 col velenoso Festen e co-promotore del movimento Dogma con Von Trier, fresco di Oscar per il miglior film straniero. In questa malinconica commedia dominata dall'intenso Mads Mikkelsen, Vinterberg mette a confronto due generazioni di personaggi: gli studenti prossimi alla maturità, e quindi...