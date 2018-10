CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Un altro acquisto di imprese italiane da parte di gruppi stranieri. Questa volta è Versace, nome prestigioso della moda italiana, acquistato per circa due miliardi di dollari da un gruppo americano, quello dello stilista Micheal Kors, famoso soprattutto per le borse a prezzo medio, che di recente ha comprato Jimmy Choo, iconico marchio di scarpe dal tacco vertiginoso. Offerta strabiliante tenendo conto che Versace veleggiava, in questi ultimi anni, attorno ai seicento milioni di fatturato con utili molto risicati. L'ultimo esercizio si era...