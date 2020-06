POLITICA

VENEZIA Un'Altra Città possibile si ritira dalla corsa alle elezioni comunali. Qualche difficoltà e soprattutto qualche rinuncia di nomi di peso erano nell'aria da qualche tempo, tanto che nei corridoi della politica già si sussurrava di un possibile ritiro. Ora l'ufficialità arriva tramite una nota al termine dell'assemblea degli aderenti al manifesto scritto nel dicembre scorso al teatro Kolbe di Mestre, tenutasi in campo San Giacomo dall'Orio. La decisione si legge è di non presentarsi alle elezioni con una propria lista, ma di sostenere chiunque tra i membri attivi abbia voglia di impegnarsi nelle liste e/o coalizioni che si candideranno al governo della città con l'obiettivo di superare l'attuale amministrazione e costruire una alternativa reale. Non un impegno diretto, solo un sostegno a chi deciderà di farsi portatore delle istanze maturate in questi mesi, con questa linea politica. Un'altra città possibile rimane un laboratorio politico attivo con lo stesso spirito e lo stesso entusiasmo che ci ha animati fin da dall'inizio e che aveva come scopo principale quello di alzare l'asticella del dibattito politico in città si legge ancora nella nota Crediamo, infatti, che ci sia un estremo bisogno di elaborare idee e formulare proposte concrete che siano coerenti con il nostro manifesto adottato lo scorso dicembre al cinema teatro Kolbe. Un manifesto costruito con i contributi di centinaia di persone e che rappresenta sicuramente un patrimonio importante e che, assieme a quanto verrà prodotto nei prossimi mesi, è una ricchezza che Un'altra città possibile mette a disposizione di tutti i candidati nell'interesse della nostra città e dei suoi abitanti. Nel frattempo, sul fronte civico naufraga il dialogo che Michele Boato aveva annunciato di voler cercare con la Marangona di Marco Gasparinetti e anche con Tutta la Città insieme di Andrea Martini, per arrivare a un fronte comune con un unico candidato sindaco. In particolare la Marangona sta lavorando alla formazione di una lista in cui si presenteranno persone che non hanno tessere di partito. E che andrà ad allearsi con una seconda lista, il cui nome sarà presentato nei prossimi giorni, che seguirà gli stessi criteri per le candidature. Da quanto è dato sapersi i sostenitori voteranno al loro interno i nomi dei possibili assessori che a loro volta decideranno il candidato sindaco sostenuto da ambedue le realtà. Tra i primi nomi pronti a mettersi in gioco, ci sono quelli dell'attore Alessandro Bressanello, della scrittrice Aline Cendon, della giornalista Petra Reski, delle regatanti Elena Almansi e Giulia Tagliapietra, dell'esponente del Cnr Francesco Falcieri e della rappresentante del mondo artigiano Elisabetta Casaburi.

Alvise Sperandio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA