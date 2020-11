I Pooh sono saliti sul palco per l'ultima volta a dicembre 2016. L'ultimo concerto e l'addio al pubblico dopo 50 anni. Ma la storia dei Pooh continua ancora. Anche oggi, a distanza di pochi giorni dalla morte di Stefano D'Orazio.

L'ultimo progetto, in uscita il 20 novembre e già pianificato da tempo, è «Le canzoni della nostra storia» (Tamata/Sony Music): una raccolta con le più belle canzoni del gruppo, dall'esordio nel 1996 fino allo scioglimento nel 2016. Un cofanetto da 4 cd con 72 brani e 3 Lp con 36 brani.

La raccolta dei Pooh, non solo uno dei complessi più longevi ma anche quello con numeri di vendita record, superando i 100 milioni di copie di dischi, si apre con l'inedito «Meno male», il primo provino in assoluto di «Tanta voglia di lei»: una versione totalmente diversa del brano con titolo e testo completamente diverso da quello comparso poi nell'album Opera Prima del 1971. Ne «Le canzoni della nostra storia» ci sono poi i brani più famosi, alcuni in versione live, da Tanta voglia di lei a Piccola Katy, passando per Pensiero, Noi due nel mondo e nell'anima, Dammi solo un minuto, Notte a sorpresa, Io sono vivo, Chi fermerà la musica, Uomini soli, 50 primavere, Amici per sempre, Mi manchi. Ma gli ormai ex Pooh non vivono solo di ricordi. Dodi Battaglia è al lavoro su un disco solista di inediti, in uscita nei primi mesi del 2021, di cui un assaggio è dato dal brano One Sky (Azzurra Music,) in radio e sulle piattaforme digitali, inciso insieme al leggendario chitarrista americano Al Di Meola.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA