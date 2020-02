IL LIBRO

È una storia d'amore che nasconde diversi temi e sfumature Da qualche parte starò fermo ad aspettare te, della pordenonese Lorenza Stroppa appena edito da Mondadori (288 pagine, 18 euro), ambientato in una Venezia vissuta dalla parte dei suoi ultimi abitanti, resistenti alle crisi, acque alte e turismo massiccio, con protagonisti due quasi quarantenni: Diego e Giulia, le cui vite si intrecciano per il caso che unisce due caratteri diametralmente opposti.

Lui lavora come editor in una casa editrice (come l'autrice del romanzo), vive con una gatta e fuori dall'ufficio si dedica a sempre nuove conquiste femminili con la minore responsabilità possibile, alternate a serate al pub assieme al suo migliore amico, Frank, e cerca di sfuggire agli impegni richiesti dalla madre vedova e da un fratello e una sorella con figli che lo vorrebbero vedere accasato.

Lei fa la pittrice, declina le impressioni ricavate da situazioni e persone attraverso la ricca tavola dei colori e vende acquarelli veneziani ai turisti nascondendo i suoi quadri più personali; frequenta solo l'anziana vicina Teresa e l'amica Rita, donna ai suoi antipodi impegnata a infilare un'avventura amorosa dietro l'altra. Giulia ha un matrimonio alle spalle ormai finito e porta sulle proprie spalle il lutto per un figlio adolescente morto in maniera violenta.

Due persone distanti nella quotidianità, che si incrociano senza vedersi in un supermercato, dove Diego, mentre sta facendo la spesa, trova per terra l'agenda di Giulia, contenente una singolare lista di cose da fare, con tanto di date e orari precisi, che a un certo punto si interrompe misteriosamente. Incuriosito, anziché restituirla decide di osservare di nascosto la legittima proprietaria, provocando anche incontri per lei casuali, fino a innamorarsene. Tra i due scatta un'attrazione prima leggera e via via più forte, che culmina in una serata nella quale - finalmente per le lettrici e i lettori - finiscono a letto. Si frequentano con maggiore assiduità, ma il lutto che impedisce a Giulia di vivere pienamente la storia, e che lei continua a tacere a Diego, è una presenza ingombrante.

L'editor, da parte sua, evita di toccare l'argomento fingendo di esserne all'oscuro, timoroso di rovinare il bello che è nato tra loro. Preferisce non rivelare di averla conquistata agevolato dall'agenda smarrita. Teme che l'ultimo enigmatico impegno segnato nel taccuino della pittrice - una data e un colore, il rosso - celi l'intenzione di suicidarsi.

Inizia quindi una danza di detti e non detti, mentre le settimane passano in una Venezia i cui luoghi e abitudini sono raccontati dall'autrice con grande affetto per la città che ha dato i natali ai suoi genitori e alla quale è evidentemente legata. L'amore per un uomo o una donna, per un figlio morto troppo presto, per luoghi e persone, è il filo conduttore del romanzo, il cui finale aperto concede a chi legge di immaginare la conclusione più consona alle proprie sensibilità. È un amore che Stroppa racconta con uno stile fluido e delicato, che evita gli egoismi e che si fa portatore di una forma di rispetto, e sostegno, per il prossimo.

Lorenzo Marchiori

