«Umiltà, studio e lavoro Sono il Giovane Faraone»

L'INTERVISTALo chiamano il Giovane Faraone. Christian Greco, 43 anni, vicentino di Arzignano, dirige il museo Egizio di Torino dal 2014, vigilia della completa ristrutturazione di allestimenti e percorsi espositivi che hanno sfiorato il bilancio, nel 2017, di quasi 900 mila visitatori. Il record suggella l'irresistibile carriera di un giovanotto cresciuto all'ombra di architetture palladiane, diplomato al liceo Pigafetta del capoluogo berico, espatriato poco più che ventenne in Olanda, a Leiden, per un master, e non senza sacrifici per...