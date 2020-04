Uma Thurman (nella foto) oggi diventa grande ma i suoi 50 anni di oggi sembrano i 20 di appena ieri: filosofia buddhista, allenamento quotidiano e frequentazioni estetico. Uma è nata a Boston il 29 aprile del 1970 ma il suo non è un nome d'arte: papà è il più celebre studioso del buddismo in America; mamma è una baronessa tedesca che nel Nuovo Mondo si è destreggiata prima come modella e poi con laurea e studi da psicoterapeuta. La coppia ha cresciuto la ragazza e i suoi tre fratelli in un'educazione rigorosa e mistica (il secondo nome di Uma è Karuna che vuol dire Compassione in tibetano antico).

Scavezzacollo e ribelle, esordisce a fianco della star da soap-opera Paul Dillon («Laura», 1987), e l'anno dopo la sua stella brilla ne «Le relazioni pericolose» di Stephen Frears. Poi, nel 1994, il colpo di fulmine: supera il provino e diventa la sexy Mia Wallace di «Pulp Fiction»: è come un colpo di gong nello star system. Tra il 2003 e il 2004 escono i due volumi di «Kill Bill» e Uma Thurman è ormai la diva simbolo del cinema post-moderno nel nuovo secolo. Vita privata movimentata come quella artistica: è stata sposa di Gary Oldman e Ethan Hawke, le si attribuiscono relazioni con Timothy Hutton, John Cusak e il finanziere francese Arpad Busson da cui si è separata sei anni fa. Ha tre figli da due diverse unioni. Si dichiara felice di vivere e «più giovane di una puledra, più vecchia di matusalemme grazie a felici reincarnazioni».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA