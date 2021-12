I CONTAGI

VENEZIA (A.SPE) Crescono i contagi nelle scuole, settore su cui non da ieri sono accesi i riflettori. In questo momento sul territorio dell'Ulss 3 ci sono 144 classi interessate da almeno una positività, di 92 istituti; i focolai sono 33; gli alunni positivi sono 184, i quarantenati 496; mentre i lavoratori (docenti e non) positivi sono 33, i quarantenati 25. «Già dai numeri si comprende quanto oneroso sia il lavoro di tracciamento per raggiungere tutti i contatti di ciascun positivo. Ora si è deciso che a scuola vengano impiegati tamponi solo rapidi, anche per la fine della quarantena, riservando i molecolari ad altre categorie di soggetti, come i sintomatici e i viaggiatori a rischio», spiega il direttore del Sisp, Vittorio Selle, confermando la notizia dell'imminente arrivo dell'Esercito a dar man forte alle operazioni, come richiesto dal commissario nazionale, il generale Francesco Figliuolo: «I militari in passato ci hanno già aiutato molto sullo screening e l'attività di back office. Saranno i benvenuti». Chiaro che la loro presenza sarà, inoltre, un deterrente rispetto al pericolo di proteste sostenute e disordini che qualche no-vax avesse per caso in mente di organizzare. Differentemente dallo scorso anno, quando già era scattata la didattica a distanza, quest'anno le scuole arrivano alle feste di Natale col fiato sul collo di un ritmo di contagi ben più sostenuto, tanto che più di qualcuno aspetta le vacanze perché il virus molli un poco la presa tra le aule. I bambini in età scolare rappresentano una buona parte dei nuovi contagiati di giornata registrati dal bollettino di Azienda zero della Regione: altri 395, ieri, in tutta la provincia, per 7.733 attualmente positivi, mentre anche la casella dei decessi è tornata a muoversi salendo a 2.081, +3 sull'altro giorno (non è detto che in un giorno ci siano stati tre morti, potendo essere una riclassificazione di dati già maturati nei giorni scorsi). La scuola è un terreno più esposto alla diffusione del virus, soprattutto nella primaria dove gli alunni, che pure indossano diligentemente la mascherina, fin qui non sono rientrati nella vaccinazione che, per la fascia 5-11 anni, è tuttavia ormai pronta a partire dal 16 dicembre, con apposito Pfizer pediatrico, con possibilità di prenotazione già a partire da lunedì prossimo. Sarà fondamentale il coinvolgimento dei pediatri di libera scelta, con cui l'azienda sanitaria ha avuto ieri sera un incontro di confronto e programmazione. Un'ipotesi di lavoro è quella dell'accesso misto al vaccino: nei centri vaccinali oppure negli ambulatori del medico che segue il bambino. L'altra, che sembra preferita dall'azienda sanitaria, è di chiedere ai pediatri la disponibilità ad andare a vaccinare nei centri vaccinali, PalaExpo in testa, offrendo alle famiglie un canale di prenotazione dedicato sulla piattaforma informatica accessibile del portale, con linee dedicate e appuntamenti altrettanto riservati di pomeriggio o nei festivi, più comodi per i genitori. La platea vaccinabile è di circa 35 mila bambini, mentre un primo calcolo fa pensare che il 90% dei pediatri darà la propria adesione alla campagna. Al di là dell'inoculazione, svolgeranno un ruolo importantissimo d'informazione per le famiglie, rispondendo a dubbi e domande. L'obiettivo è fare in modo di raggiungere anche i genitori no-vax che, in quanto tali, non si sono vaccinati e non hanno intenzione di vaccinare i figli. Perché forse convincendoli sull'opportunità della profilassi per i piccoli, magari alla fine si possano ricredere.

