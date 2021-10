Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

VENETO ORIENTALESAN DONA' DI PIAVE Sono poco più di 340mila (340.909 per la precisione) le dosi inoculate sulla popolazione del Veneto Orientale. Secondo i dati forniti dall'Ulss4, di queste 3.711 riguardano la terza dose, che da ieri ha iniziato a riguardare anche gli over 60; nell'ultima rilevazione, si erano prenotate, per quanto riguarda questa fascia d'età, 500 terze dosi su 700 posti disponibili, un numero destinato comunque ad...