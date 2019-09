Uffici anagrafe periferici chiusi per aggiornamenti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

COMUNEVENEZIA Lunedì 16, martedì 17 e mercoledì 18 settembre il personale degli uffici anagrafe del Comune sarà impegnato in un intenso programma di aggiornamento, a cura dell'Associazione nazionale ufficiali di Stato Civile e Anagrafe (Anusca), per approfondire le molteplici problematiche connesse al recente passaggio della Amministrazione comunale all'anagrafe nazionale della popolazione residente (Anpr).Si tratta della più importante banca dati concepita a livello nazionale, destinata a raccogliere progressivamente in un'unica...