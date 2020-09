TORNA FRIULI DOC

Friuli Doc non si ferma e, alla sua 26. edizione (a Udine, da giovedì 10 a domenica 13 settembre), punta come sempre, del resto - sulla qualità. La solita Festa del gusto e dello stare insieme, ma stavolta più che mai con la testa sulle spalle e le precauzioni del caso. Un Friuli Doc con le sue tante eccellenze da incontrare in quattro piazze della città, dai Sapori di Carnia ai Mestieri Artigiani, dal Gusto goriziano ai sapori di confine del Tarvisiano, eventi e appuntamenti ai quali si potrà accedere (anche) utilizzando una specifica app, in maniera semplice e sicura, garantendo la tracciabilità e, contestualmente, la privacy di ognuno. Nei luoghi della festa saranno aperti i vari stand organizzati in maniera tale da poter effettuare esclusivamente il servizio al tavolo.

GLI INCONTRI

Come da tradizione, è stata confermata la proposta degli incontri culturali e divulgativi sotto la Loggia del Lionello, momenti di approfondimento sulle tematiche del cibo e del vino proposti dall'Università degli Studi di Udine, affiancati dagli incontri organizzati da PromoTurismoFvg, da AgriFoodFvg e da Coldiretti. L'inaugurazione è in programma giovedì 10, alle 17.30, in piazza Libertà. Poi, il via alla quattro giorni del Gusto fra le Cene a tema a Palazzo Florio e gli incontri che tratteranno temi caldi come Vino, solfiti & C., oppure Cibo scaduto: lo butto o lo consumo?. E poi degustazioni guidate di birra agricola e di prosciutto friulano, spazi dedicati al gelato di qualità prodotto con materie prime del territorio e degustazioni guidate di olio Evo. E poi, ancora, l'appuntamento con Bere per ricordare, Storie di vino e Friuli Venezia Giulia, dove lo scrittore Matteo Bellotto descriverà e racconterà il suo viaggio nella terra fra le persone e il vino, le sue toccanti storie di uomini e donne, di campagne e osterie, fino a toccare l'anima della Regione. Per concludere con un Giro nelle osterie di ieri e di oggi. E, dentro e attorno a tutto questo, un mare di cose buone da assaggiare e portare casa, vanto di una regione da sempre bella e buona.

