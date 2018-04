Udine celebra vent'anni di Far East Film Festival

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Poco più che maggiorenne, il Far East Film Festival raggiunge la cifra tonda della seconda decina. Vent'anni trascorsi a diffondere, oltre i loro confini naturali asiatici, quelle cinematografie che oggi sono prevalentemente santificate anche in Occidente, facendo conoscere autori un tempo sconosciuti. Il festival friulano ha tutti questi meriti ed è un peccato se qualcuno crede che ormai anche qui si viva di routine. E soprattutto viene bandita la nostalgia, come sa bene la presidente del festival Sabrina Baracetti. La nuova sfida è dunque...