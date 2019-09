Udine, c'è Friuli Doc 4 giorni per il gusto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PIACERE GARANTITOTorna Friuli Doc, e siamo alla 25. edizione (dal 12 al 15 settembre), quindi al quarto di secolo di un format di grande successo, forte e consolidato, appuntamento atteso, immancabile, affollatissimo (si punta, per questa edizione, addirittura al milione di visitatori...) , gustoso e divertente. Una vera botta di vita e piacere e per quattro giorni Udine ri-diventa una vetrina per presentare e far conoscere il meglio della produzione enogastronomica e artigianale, artistica e culturale di una regione unica.Tanti e sorprendenti...