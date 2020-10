DORSODURO

VENEZIA Baby gang in azione ieri pomeriggio nella zona di campo Santa Margherita. Poco dopo le 17 una quindicina di minorenni sono arrivati in campo, decisamente alterati a detta dei gestori dei locali e dei passanti, e hanno infastidito quanti transitavano per campo Santa Margherita, in particolare cercando di attaccare briga con tutte le ragazze che incontravano.

L'AZIONE

Dopo aver gettato per terra sedie e tavolini di un locale chiuso si sono diretti verso la chiesa dei Carmini, armati di bottiglie di birra e acqua. I giovani, non veneziani, urlando sono entrati in chiesa, dove erano in corso le confessioni prima della celebrazione della messa prefestiva, e si sono messi a far confusione, quindi sono tornati in campo e hanno pesantemente insultato due persone anziane con un disabile in carrozzina che li avevano richiamati ad avere un comportamento più consono a un luogo sacro, durante una funzione. Hanno poi attaccato verbalmente altre due persone, venute in appoggio agli anziani e quindi in una decina si sono diretti verso il locale Bakarò, situato di fronte all'Auditorium Santa Margherita, mentre altri quattro si sono allontanati verso Calle Ragusei. Insultando sempre quanti incontravano o li richiamavano, hanno gettato le bottiglie d'acqua piene dentro una impalcatura, creando apprensione alla gente. Alcuni passanti perciò hanno chiamato le forze dell'ordine, mentre altri hanno chiesto aiuto a due agenti della polizia municipale, intenti a dare multe alle persone prive di mascherina.

L'ALLARME

«Ci hanno minacciato di romperci tutti i denti racconta una abitante della zona che è intervenuta -, affermano che siamo dei falliti perché loro guadagnano in un solo giorno quello che noi guadagniamo in un mese. Cercavano in tutti i modi la rissa. Gli agenti ci hanno raccomandato di non metterci in mezzo da soli perché questi ragazzi sono pericolosi, spesso hanno lame in tasca. Ma come si fa a restare immobili quando si assistono a scene del genere?» Arrivate, le forze dell'ordine hanno riscontrato cinque infrazioni ai giovani e pure al gestore. Un ragazzo è stato allontanato dal gruppo e portato in campo San Pantalon. Una volta andati via gli agenti il ragazzo è tornato dagli amici e il disturbo è continuato ancora, quindi la baby gang si è spostata urlando in campo San Pantalon dove ha aggredito altri due passanti che, incautamente, li avevano ripresi, quindi hanno continuato il loro vagabondare in direzione di Rialto. «Ormai non possiamo più girare tranquilli neppure il pomeriggio affermano i residenti -. Gli episodi di violenza si susseguono: solo una settimana fa un gruppo di giovani ha sfondato la porta di una abitazione alle 22».

Daniela Ghio

