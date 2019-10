Tutto quello che sto per dirvi è falso arriva sulla Rai

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TEATROIl debutto ufficiale risale al 4 ottobre 2013 al Goldoni di Venezia e da allora Tutto quello che sto per dirvi è falso ne ha fatta di strada. Lo spettacolo teatrale scritto da Andrea Guolo e interpretato da Tiziana Di Masi - nato da una collaborazione produttiva tra Regione Veneto e Sistema Moda del Veneto - ha superato quota 200 repliche in tutta Italia, il 26 maggio 2015 è stato ospite alla Camera dei Deputati e martedì 29 ottobre il lavoro va in scena a Bari e in diretta streaming su Rai Cultura in occasione della prima Giornata...