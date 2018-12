Tutto pronto, la Polizia locale trasloca all'Isola dei Saloni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CHIOGGIA«Dopo 17 anni di tante parole e pochi fatti, trasferiamo il comando di Polizia locale nella nuova sede di Isola Saloni».Lo ha annunciato ieri pomeriggio il vicesindaco con delega alla Polizia locale Marco Veronese, ai margini di una commissione consiliare richiesta a gran voce dall'opposizione, dopo che alcuni problemi di infiltrazioni nella palazzina destinata al Comando avevano messo in dubbio il taglio del nastro in tempi brevi. I consiglieri sono andati ieri pomeriggio in visita alla sede e hanno potuto rendersi conto...