I SERVIZI

Le sale del festival quest'anno passano da 10 a 16, delle quali tredici al Lido nella Cittadella del cinema. La capienza ridotta al 50 per cento dai protocolli anti contagio, ha però portato un aumento delle repliche e delle possibilità di visione.

ARENE ALL'APERTO È questa la novità logistica più significativa. Ne avremo due: una sulla pista da pattinaggio delle Quattro Fontane Arena Lido l'altra ai Giardini della Biennale. Prezzi popolari, per assistere la sera alla doppia proiezione serale con i due film in concorso. In caso di pioggia però le proiezioni potrebbero essere annullate e non verranno recuperate.

RED CARPET Niente assembramenti. Star e delegazioni dei film passeranno sul tappeto rosso, quest'anno però solo ad uso di cameramen e fotografi, opportunamente distanziati. La visuale dal lungomare Marconi sarà coperta, per evitare l'affollamento dei fans.

VARCHI DI ACCESSO I varchi di accesso sul lungomare Marconi e nell'area della Cittadella del cinema, sia via terra che via acqua, sono in tutto 9. In ognuno di questi, oltre ai soliti controlli per la sicurezza, è prevista anche la misurazione della febbre.

MASCHERINA Mascherina obbligatoria sempre anche in coda per entrare e in sala con igienizzazione delle mani.

NIENTE BIGLIETTERIE Quest'anno per la prima volta non ci saranno le biglietterie né nel piazzale di fronte all'ex Casinò e nemmeno davanti al Palabiennale. Anche questa scelta è stata dettata dalla necessità di non creare affollamenti. La vendita di biglietti e abbonamenti per i film avviene solo on line sul sito www.labiennale.org.

VIABILITÀ - Niente auto per lasciare spazio alle star: come al solito il perimetro della Cittadella del cinema in lungomare Marconi, dall'incrocio con via Angelo Emo a via delle Quattro Fontane sarà interamente pedonale per 24 ore su 24. Vietati anche i parcheggi delle auto all'interno. Occhio alle multe e carro attrezzi.

MONOPATTINO VIETATO Come per le biciclette, anche la circolazione con monopattino elettrico, vero boom dell'estate lidense, sarà vietata nel perimetro della Mostra. Accesso solo pedonale.

AUTOBUS ELETTRICI Per la prima volta la linea di autobus Actv MC (Mostra del cinema) sarà su autobus a motore elettrico, dunque più confortevoli, maggiormente silenziosi e soprattutto meno inquinanti. L'ambiente ringrazia.

TERRAZZA BIENNALE - Spazio aperto, nella rotonda fronte l'ex Casinò, accessibile a tutti (anche senza accredito), non solo per pranzare o cenare, ma anche per eventi e feste la sera.

PUNTI DI RISTORO - La ristorazione del festival è sempre guidata da Tino Vettorello, lo chef trevigiano dei grandi eventi. Accessibili al pubblico con vari punti di ristoro della Tino Eventi:

LIONS BAR - gestito da Arte Food: lo storico Lions Bar, sotto i portici del Lungomare. Con un po' di fortuna qui ci si potrà accomodare al tavolo vicino ad attori e registi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA