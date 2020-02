LA COLLEZIONE

Ponte di Piave, Venezia, le Dolomiti infine Roma e il Natale in Toscana. È' una sorta di Gran tour la nuova collezione autunno inverno di Stefanel. Al centro il knitwear, la maglieria che ha reso celebre il marchio trevigiano e si ritrova in filati pregiati, rimandi all'italian beauty e nella voglia di lasciare sempre addosso alla donna quella patina di country anche nelle occasioni ufficiali. La vetrina ufficiale sarà la Milano Fashion Week ma i capi, che per la prima volta portano la firma della stilista Sarah Lawrence, sono stati presentati in forma privata nella storica sala delle Vele a Ponte di Piave, di fronte a compratori e dipendenti. Scelta nata per rafforzare l'identità del marchio che, con questa nuova collezione, formata da drops e capsule, vuole veleggiare verso il rilancio. Cuore, impegno e un'Italia immaginata come una cartolina di grande bellezza: ecco come Sarah Lawrence ha immaginato gli abiti per la nuova stagione, calibrando i capi sullo stile Metropolitan Jet Set, che accompagna nella quotidianità la donna impegnata al lavoro e Heritage Land pensata invece per il weekend fuori porta alla ricerca della natura.

LAGUNA, DOLOMITI E ROMA

Il Gran tour inizia in Laguna con la capsule Venice, che introduce la nuova stagione, ispirandosi all'arte contemporanea esposta nella città lagunare. Le linee sono pulite e femminili ma sono i colori ad esplodere: e diventano quadri, stampe, oggetti da Biennale. Grafiche animalier e la suggestione dei Monti Pallidi contraddistinguono il drop Dolomiti. L'Autunno/Inverno di Stefanel troverà però piena espressione con Rome la linea sofisticata ed elegante ispirata alla bellezza della Città Eterna che si compone di una palette di colori che parte dai toni neutri. Ecco che ciò che si ha addosso ricorda il fasto dei palazzi romani in cashmere, l'alpaca bouché e la seta. Non solo neutri comunque: l'atmosfera stile Vacanze romane sarà data anche dal navy e dal rosso accesso. Infine tutto il fascino del Chiantishire in Tuscany che si declina a sua volta in una linea dedicata al divertimento con tweed e velluti da abbinare alla maglieria senape per accompagnare le donne nei momenti di svago e relax alla scoperta dei sapori e dei profumi delle colline toscane e in Tuscany in Christmas pensata per le feste scintillanti e le serate di gala con dettagli in lurex e pregiati filati di seta e velluto cangiante.

IL RILANCIO

Per festeggiare all'italiana con spirito inglese. Ecco che il brand trevigiano riparte dalla collaborazione con la responsabile della Direzione Creativa recentemente insediata nell'azienda trevigiana, la stilista Sarah Lawrence, che ha disegnato i capi con il team interno. Sarah Lawrence è entrata in Stefanel nel luglio 2019. Forte di un'esperienza ventennale nell'ambito del design della moda, ha collaborato con prestigiose realtà del settore quali Tommy Hilfiger, Emilio Pucci, Givenchy, Brioni Donna, oltre che per brand emergenti. In azienda c'è grande voglia di riportare il marchio in auge: la collezione rappresenta contemporaneamente un traguardo e un nuovo punto di partenza che rafforza ulteriormente la volontà di dare continuità alle attività, come spiega ha spiegato il commissario straordinario, l'avvocato Raffaele Cappiello. L'evento conferma la piena operatività aziendale e le potenzialità del marchio nonché dell'esperienza maturata in oltre 60 anni di attività che potranno trovare la migliore valorizzazione nell'ambito del programma presentato al Ministero dello Sviluppo Economico ha sottolineato ringraziando i 217 addetti che hanno continuato a lavorare senza soste e con pochissima cassa integrazione. Il 16 gennaio scorso è stato presentato il piano di risanamento con l'obiettivo dichiarato di cedere la società e trovare un imprenditore pronto a rilanciarla entro la prossima estate. Operazione non semplice: l'indebitamento finanziario netto a fine novembre dell'anno scorso è di 94,2 milioni, quasi un milione in meno rispetto a ottobre 2019 ma ancora molto al di sopra agli 88,1 milioni di fine dicembre 2018. E vi sono debiti commerciali residui al valore nominale per 17,1 milioni. Il ministero dello Sviluppo a breve dovrà pronunciarsi. «Intanto la nuova collezione è possibile grazie all'attaccamento dimostrato dai lavoratori - ricorda Tiziana Basso, (Cgil Veneto) - sono straordinari per dedizione e attenzione malgrado non vi sia chiarezza sul loro futuro. Sul tavolo un avviso di evidenza pubblica, oppure l'incarico ad un advisor per trovare compratori. L'auspicio è che il marchio resti italiano.

Elena Filini

